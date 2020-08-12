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تراجع مخزون الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع

مال وأعمال

تراجع مخزون الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وانخفض مخزون الخام 4.5 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 514.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون تراجعا قدره 2.9 مليون برميل.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 21 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 1.4 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 0.7 مليون برميل إلى 247.08 مليون برميل، وهو حجم التراجع نفسه الذي توقعه المحللون.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 177.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 0.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 713 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"

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