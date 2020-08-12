البرلمان الإيراني يرفض مرشح روحاني لشغل منصب وزير الصناعة

رفض البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، مرشح الرئيس روحاني "حسين مدرس خياباني" لشغل منصب وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الحكومة الإيرانية.

وخلال اجتماع علني للبرلمان، الذي يهيمن عليه المحافظون، صوت النواب بأغلبية 140 رفضا لترشيح خياباني، مقابل 104 أصوات إلى جانب ترشيحه، مع امتناع 10 نواب عن التصويت.

وقال معارضو ترشيح خياباني، إنه لم يتمكن من السيطرة على أسعار السلع، وتحديدا السيارات، ولم يتمكن من مواجهة "مافيات اقتصادية" في البلاد عند تسلمه الوزارة بالوكالة خلال الشهور الماضية، فيما قال نواب آخرون محافظون إنه لا يتمتع "بروح الجهاد والمقاومة" في إدارة الوزارة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رضا رحماني، في مايو الماضي، وعين نائبه "حسين مدرس خياباني" وزيرا بالوكالة لتسيير أعمال الوزارة.

وقال أحمد أمير آبادي، عضو مجلس إدارة البرلمان، إنه يتعين على الرئيس الإيراني الآن أخذ الأذن من المرشد الأعلى، علي خامنئي، لمواصلة إدارة وزارة الصناعة والمناجم والتجارة من دون وزير، حيث انتهت مدة الأشهر الثلاثة (لشغل المنصب بالوكالة) التي ينص عليها القانون.

المصدر: RT