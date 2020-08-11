 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الطيران الإسرائيلي استهدف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة

بورصة "وول ستريت" تغلق منخفضة وسط قلق بشأن مأزق في محادثات التحفيز

مال وأعمال

بورصة
Reuters
بورصة "وول ستريت" تغلق منخفضة وسط قلق بشأن مأزق في محادثات التحفيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oiap

أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا، اليوم الثلاثاء، بعد أن غير مساره في أواخر الجلسة عقب تعليقات بشأن مأزق في محادثات حول تشريع لحزمة إنفاق عام لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وظل المؤشر القياسي مرتفعا معظم الجلسة واقترب في إحدى المراحل من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في فبراير قبل بداية أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي تسببت في واحد من أكبر الانهيارات في تاريخ بورصة "وول ستريت".

إقرأ المزيد
مكونيل: لا محادثات بين البيت الأبيض والديمقراطيين بشأن مساعدات فيروس كورونا
مكونيل: لا محادثات بين البيت الأبيض والديمقراطيين بشأن مساعدات فيروس كورونا

وأبلغ السناتور ميتش مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قناة "فوكس نيوز"، أن مفاوضي البيت الأبيض لم يتحدثوا اليوم مع زعماء الديمقراطيين في الكونغرس بشأن تشريع لمساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة بعد أن انهارت المحادثات الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر "داو جونز الصناعي" منخفضا أيضا بينما هبط المؤشر "ناسداك" أكثر من واحد بالمئة، في أداء أضعف من المؤشرات الرئيسية الأخرى، مع استمرار المستثمرين في بيع أسهم التكنولوجيا.

وأنهى "داو جونز" جلسة التداول منخفضا 104.53 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 27686.91 نقطة بينما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500 القياسي" 26.78 نقطة، أو 0.79 ىالمئة، ليغلق عند 3333.69 نقطة.

كما هبط المؤشر "ناسداك المجمع" 182.74 نقطة، أو 1.67 بالمئة، ليغلق عند 10785.62 نقطة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا