إلغاء طلبيات شراء قرابة 400 طائرة "بوينغ ماكس" خلال العام الحالي

خسرت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ طلبيات لشراء 398 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" خلال العام الحالي.

كما تراجع عدد الطائرات التي تم تسليمها من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع شركة "بوينغ" اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء طلبيات لشراء 43 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" خلال يوليو الماضي منها 35 طائرة سبق الإعلان عن إلغاء طلبها.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أنه بهذا الرقم وصل إجمالي عدد طائرات "بوينغ 737 ماكس" التي تم إلغاء شرائها أو استبدال طائرات أخرى بها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، وصل إلى 416 طائرة.

وبلغ إجمالي طلبيات "بوينغ" حتى شهر يوليو، 59 طائرة تجارية فقط، فيما انخفض صافي المبيعات بمقدار 366 حتى الآن هذا العام أو 836 بعد تضمين تعديل محاسبي للعملاء في حالة مالية سيئة وأولئك الذين يعتزمون مراجعة العقود.

وكانت سلطات سلامة الطيران في العالم قد قررت في شهر مارس العام الماضي وقف تشغيل كل طائرات الطراز "بوينغ 737 ماكس" في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال 5 أشهر مما أسفر عن وفاة 346 شخصا.

من ناحيتها قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في الشهر الماضي إن شركة "بوينع" الأمريكية لصناعة الطائرات وصلت إلى "مرحلة مهمة" من استكمال اختبارات الترخيص لطائرتها الموقوف تشغيلها "737 ماكس" لأسباب فنية.

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى أنه مازال أمام "بوينغ" عدة أشهر قبل إلغاء الحظر المفروض على تحليق طائرات هذا الطراز، حيث سيتم تقييم البيانات التي تم الحصول عليها من الطيران التجريبي للطائرة والذي بدأ في نهاية يونيو الماضي.

وقالت الإدارة في بيان إنها "تنفذ عملية محددة وستأخذ الوقت الذي تحتاجه لمراجعة عمل بوينغ في تحسين عوامل السلامة والأمان في الطائرة والطلعات التجريبية التي تمت".

المصدر: وكالات