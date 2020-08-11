مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، اليوم الثلاثاء إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في أحدث مناقصة شراء دولية.

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وأضافت الهيئة أن القمح للشحن في الفترة من 25 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر، وسيجري الدفع بخطابات ائتمان عند الاطلاع على مستندات الشحنات.

وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي مشتري الحبوب الحكومي المصري، للحصول على كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الثامن والثامن عشر من أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز