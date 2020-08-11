البورصة السعودية تتصدر مكاسب أسواق الخليج والأسهم المصرية تواصل التراجع

أغلقت سوق الأسهم السعودية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب في قطاع البنوك، بينما تراجعت أسهم البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 1.2 بالمئة مع ارتفاع سهم "مصرف الراجحي" 3.2 بالمئة وسهم "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط 0.6 بالمئة.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي للمجموعة النفطية التابعة للدولة، إن "أرامكو" تمضي قدما في خططها لزيادة طاقة إنتاج الخام بمقدار مليون برميل يوميا لتصل إلى 13 مليون برميل يوميا، على الرغم من خفض النفقات الرأسمالية في العامين الجاري والمقبل.

وربح سهم "جرير للتسويق" 2.9 بالمئة بعد أن اقترحت شركة البيع بالتجزئة توزيع أرباح بقيمة 1.70 ريال للسهم للربع الثاني مقارنة مع 1.40 ريال قبل عام.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة مع صعود سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة، غير أن هبوط سهم العربية للطيران 1.8 بالمئة حد من المكاسب.

وقالت الشركة الاثنين، إن خسائرها بلغت 239 مليون درهم (46 مليون دولار) في الربع الثاني من العام بعد انهيار نشاط السفر بسبب جائحة "كوفيد-19".

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع بنسبة 2.9 بالمئة في سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 1.1 بالمئة مدعوما بصعود واسع النطاق للأسهم ومواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، وقفز سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 5.3 بالمئة في حين صعد سهم قطر للوقود ثلاثة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض بنسبة 1.1 بالمئة في سهم البنك التجاري الدولي.

وقفز سهم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس، 9.8 بالمئة لتأتي في مقدمة الرابحين بين الأسهم المدرجة في المؤشر.

وقال محمد كمال، مدير معاملات المؤسسات الحكومية في الرواد لتداول الأوراق المالية، "تحول الشركة للربحية في الربع الأول من هذا العام وسعيها لتقسيم الشركة إلى شركتين من أسباب الصعود إلى جانب المضاربات على السهم".

المصدر: رويترز