"رويترز": سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري بعلاوة 0.6 دولار للبرميل في سبتمبر

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن قطر للبترول حددت سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري في سبتمبر عند علاوة 0.6 دولار للبرميل.

ويعد ذلك فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس.

وأفادت الوثيقة بأن سعر البيع الرسمي لخام قطر البري في سبتمبر تحدد عند علاوة 0.5 دولار للبرميل فوق متوسط عمان - دبي على "بلاتس"، بانخفاض قدره 80 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

المصدر: رويترز