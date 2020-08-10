إيرادات حكومة البحرين تهبط 29% في النصف الأول من 2020

قالت وكالة أنباء البحرين، اليوم الاثنين، إن إيرادات الحكومة تراجعت 29 بالمئة في النصف الأول من عام 2020 بسبب ضعف أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وهبطت الإيرادات النفطية للبلد الخليجي 35 بالمئة بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 13 بالمئة.

وفي المقابل ارتفع الإنفاق الحكومي اثنين بالمئة في النصف الأول من العام.

وفي شهر يوليو، قالت البحرين إنها ستضيف حوالي 177 مليون دينار (470 مليون دولار) إلى ميزانية الدولة للعام 2020 في إنفاق طارئ لمحاربة جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة "ستاندر اند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية في مايو، إن العجز في ميزانية البحرين من المنتظر أن يرتفع إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 4.6 بالمئة في 2019 فيما يرجع إلى حد بعيد إلى هبوط أسعار النفط.

المصدر: وكالات