البورصة الأمريكية تصعد بعد أوامر من ترامب

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم مع اتجاه أنظار المستثمرين إلى أوامر تنفيذية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم الاقتصاد لحين إقرار حزمة تحفيز أكثر تماسكا‮.‬

إقرأ المزيد

وفي بداية التعاملات صعد المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.2% إلى 27488.21 نقطة، وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا بنسبة 0.14% إلى 3356.04 نقطة.

فيما زاد المؤشر "ناسداك" بنسبة 0.21% إلى 11033.73 نقطة.

المصدر: "رويترز"