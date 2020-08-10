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البورصة الأمريكية تصعد بعد أوامر من ترامب

مال وأعمال

البورصة الأمريكية تصعد بعد أوامر من ترامب
Reuters Lucas Jackson
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ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم مع اتجاه أنظار المستثمرين إلى أوامر تنفيذية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم الاقتصاد لحين إقرار حزمة تحفيز أكثر تماسكا‮.‬

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وفي بداية التعاملات صعد المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.2% إلى 27488.21 نقطة، وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا بنسبة 0.14% إلى 3356.04 نقطة.

فيما زاد المؤشر "ناسداك" بنسبة 0.21% إلى 11033.73 نقطة.

المصدر: "رويترز"

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