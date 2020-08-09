مشروع "العلا" السياحي السعودي يوقع عقدا مع مجموعة "أكور" الفندقية

قالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية اليوم الأحد، إن المملكة اتفقت مع "أكور"، على أن تقوم المجموعة بتوسعة وتشغيل منتجع في مشروع العلا السياحي بتكلفه قدرها 20 مليار دولار.

ويقام مشروع العلا في موقع حضارة قديمة بشمال غرب البلاد وهو جزء من خطة السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والانفتاح بعد انغلاق دام لعقود.

وأضافت الهيئة في بيان أنها بدأت أعمال توسعة منتجع عشار بالشراكة مع "أكور" تحت اسم العلامة التجارية بانيان تري بإضافة 47 وحدة جديدة لتبلغ طاقة المنتجع 82 فيلا فاخرة بالإضافة إلى منتجع صحي ومطاعم مميزة.

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ويقع المشروع في وادي عشار على مسافة 15 كيلومترا من أول موقع تعلنه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن مواقع التراث العالمي في السعودية في منطقة الحجر التي تعرف أيضا باسم "مدائن صالح".

وفي نيسان الماضي، قال وزير السياحة السعودي لرويترز إن السياحة ستشهد تراجعا بما يتراوح بين 35 و45% هذا العام بسبب إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومشروع العلا جزء من مسعى جديد في السعودية لحماية آثار مرحلة ما قبل الإسلام لجذب السياح غير المسلمين.

ومن المقرر أن يُفتتح المشروع رسميا في تشرين الأول 2020 وأن يعمل على مدار العام.

يذكر أن مجموعة "أكور" الفندقية أكبر مجموعة فندقية في أوروبا.

المصدر: رويترز