تراجع أرباح "أرامكو" السعودية بشكل كبير في الربع الثاني من العام الجاري

تراجعت أرباح شركة "أرامكو" السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 73% عن نفس الفترة في العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة السعودية في النصف الأول من العام الجاري 23.2 مليار دولار مقابل 46.9 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وانخفضت أرباح "أرامكو" في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 50% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، في بيان، اليوم الأحد، تعليقا على نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري، إن "الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني".

المصدر: وكالات