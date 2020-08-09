ترامب يوقع أوامر تنفيذية بحزمة مساعدات بعد فشل محادثات مع الديمقراطيين

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أوامر تنفيذية تضمنت تجديدا جزئيا لإعانات البطالة لعشرات الملايين من الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء فيروس كورونا.

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وانهارت المفاوضات بين البيت الأبيض وكبار أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس بشأن أفضل السبل لمساعدة الأمريكيين على التكيف مع تداعيات الأزمة التي أودت بحياة أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الإجراءات تقضي بمنح 400 دولار إضافية أسبوعيا كإعانات بطالة وهو مبلغ أقل من 600 دولار أسبوعيا، جرت الموافقة عليه في مطلع الأزمة. وقد تواجه بعض الإجراءات تحديات قانونية على الأرجح، لأن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة الفصل في إنفاق الأموال الاتحادية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "هذه الأموال التي يحتاجونها.. إنها تمنحهم حافزا للعودة للعمل".

وأثارت تحركات ترامب لانتزاع إجراءات المساعدات من أيدي الكونغرس انتقادات فورية من بعض الديمقراطيين.

وقال ترامب أيضا إنه سيعلق جمع ضرائب المرتبات، مشيرا إلى أن التعليق سيطبق على الأشخاص أصحاب الدخول التي تقل عن مئة ألف دولار سنويا.

المصدر: رويترز