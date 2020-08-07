وكالة "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني لروسيا عند مستوى BBB
Reuters Alessandro Garofalo
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أكدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف روسيا عند مستوى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويتوقع محللو "فيتش" انخفاضا للناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 5.2% في عام 2020 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأثير السلبي لتخفيض الإنتاج النفطي بموجب صفقة "أوبك+".
وفي الوقت ذاته توقعت "فيتش" عودة نمو الاقتصاد الروسي إلى 3.6% في عام 2021 و2.5% في عام 2022.
وتعليقا على تصنيف "فيتش"، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن ذلك يعتبر دليلا على استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا على الرغم من الظروف الخارجية المضطربة.
المصدر: وكالات