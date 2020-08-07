بيان مشترك لوزراء نفط العراق ودول مجلس التعاون الخليجي

أصدرت وزارة النفط العراقية ووزارات نفط دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا مشتركا حول أسعار النفط العالمية.

واستعرض الوزراء، في اتصال هاتفي بينهم، التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا "التقدم" الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وقال وزراء النفط، في البيان، إن "علامات التحسن التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد العالمي مشجعة جدا"، مثنين "على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة".

وأكد الوزراء مجددا التزامهم التام باتفاق منظمة "أوبك +"، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في الاتفاق مستويات الإنتاج المستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأهمية أن تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المقررة لها، في شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وأكد وزراء مجلس التعاون الخليجي، على أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية "أوبك +".

وأشار الوزراء إلى أن الالتزام الكامل باتفاق "أوبك +"، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.

وشارك في الاتصال الهاتفي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شارك في الاتصال أيضا خالد علي الفاضل، وزير النفط في دولة الكويت، ومحمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط في مملكة البحرين، ومحمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة في سلطنة عمان، وإحسان عبد الجبار إسماعيل، وزير النفط في جمهورية العراق.

المصدر: RT