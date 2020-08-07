ثروة زوكربيرغ تبلغ مستوى قياسيا

بلغت ثروة مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، مستويات تاريخية، حيث تجاوزت الخميس للمرة الأولى مستوى الـ100 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وجاء ارتفاع ثروة مؤسس ومدير "فيسبوك" مع ارتفاع سهم الشركة في البورصة الأمريكية، حيث صعد السهم أمس بنسبة 6.49% إلى 265.58 دولار.

وأشارت الوكالة أن ثروة زوكربيرغ، البالغ من العمر 36 عاما، زادت هذا العام بنحو 22 مليار دولار.

وبذلك انضم مؤسس "فيسبوك" إلى بيل غيتس، مدير "ميكروسوفت"، وجيف بيزوس، مدير "أمازون" باعتبارهما الشخصين الوحيدين في العالم، اللذين تتجاوز ثروة كل واحد منهما مستوى 100 مليار دولار.

المصدر: "بلومبرغ"