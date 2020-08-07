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مصر تستعد لاستقبال أول رحلة سياحية من دولة أوروبية بعد انقطاعها لسنوات

مال وأعمال

مصر تستعد لاستقبال أول رحلة سياحية من دولة أوروبية بعد انقطاعها لسنوات
Reuters
السياح في مصر
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أعلن رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة بمدينة الغردقة، إيهاب شكري، أنه من المقرر أن تصل يوم الخميس المقبل أولى رحلات خط طيران "مولدوفا - الغردقة" بعد انقطاع دام لسنوات عديدة .

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وأضاف إيهاب شكري لجريدة "اليوم السابع، أنه من المقرر أن تقل أولى الرحلات القادمة من مولدوفا (الجمهورية السوفيتية السابقة) 180 راكبا كمرحلة أولى، حيث تم توقيع عقود بهذا الشأن مع الشركة الملدوفية Mobseb Tours بعد غياب دام لسنوات.

وكشف مدير شركة السياحة، أنه سيتم تسيير رحلة أسبوعية اعتبار من يوم الخميس المقبل 13 أغسطس، حتى نهاية الموسم في شهر نوفمبر 2020 ، وعلى متنها 180 راكبا كمرحلة أولى، على أن تجري زيادة الرحلات تباعا خلال الموسم.

المصدر: اليوم السابع

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