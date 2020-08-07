الكشف عن عربات سكك حديدية فاخرة صنعت في مصر (صور)

كشف تقرير لجريدة "اليوم السابع" المصرية عن عربات قطار فاخرة صنعتها مصر وتقوم بتشغيلها على خط الصعيد، حيث تسمى هذه العربات بـTOP VIP .

وأشارت الجريدة المصرية إلى أن هذه العربات المكيفة العاملة بنظام الـ VIP على خطوط الصعيد صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ضمن 212 عربة مكيفة أخرى.

ونوهت بأن هذه العربات المعروفة باسم TOP VIP تم تصنيعها في مصر بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية بنسبة مكون محلى تعدت الـ 40%، وتعتبر أفخم العربات الموجودة ضمن أسطول القطارات المصري حتى الآن.

أكدت الصحيفة أن هذه العربات لا يعلم كثيرون بمواصفاتها المميزة، بسبب عدم تسويقها بشكل جيد من قبل الهيئة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن هذه العربات قامت الهيئة بسحبها من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية التابعة لها نتيجة ضعف إشغال هذه العربات أثناء رحلاتها ضمن قطارات النوم وتراجع إيراداتها لدرجة وصلت إلى إيقاف تشغيلها فترات مؤقتا حتى قررت السكة الحديد تشغيلها وإدارتها بمعرفتها مباشرة بدلا من الشركة التابعة لها.

وهذه العربات الفاخرة التي تملكها الهيئة تبلغ 5 عربات وتعمل حاليا ضمن تركيب قطارات أرقام "2006 و2007 و2014 و2015" خلال رحلاتها اليومية والعاملة بنظام الـ VIP، حيث يتم توزيع عربة على كل قطار.

وأسعار تذاكر هذه النوعية من العربات 300 جنيه للمقعد الواحد، ويتم صرف هذه التذاكر شخصية مدون على كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومي، على أن يتم اعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا وتستحصل منه قيمة التذكرة، بالإضافة إلى غرامة قدرهاة 100 جنيه.

المصدر: اليوم السابع