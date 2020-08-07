مصر تستورد وسائل نقل بملايين الدولارات في شهر واحد

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت "أتوبيسات وميكروباص والميني باص" عام 2020 بـ31 مليونا و134 ألف دولار، وهو ضعف المبلغ الذي يوازيه من العام الماضي.

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وشهدت واردات مصر من الأتوبيسات ووسائل النقل المذكورة أعلاه، ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو فقط من العام الجاري 2020، حيث بلغت قيمة إجمالي وارداتها 31 مليونا و134 ألف دولار، مقابل 15 مليونا و454 ألف دولار في شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 15 مليونا و680 ألف دولار، أي أكثر من الضعف.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الأتوبيسات جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستثمارية والتي بلغت قيمتها نحو 521 مليونا و765 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 898 مليونا و465 ألف دولار في شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 376 مليونا و700 ألف دولار.

ولم تكن واردات مصر من الأتوبيسات هي الأكبر بين واردات السلع الاستثمارية، بل كانت في المركز الثاني، حيث جاءت الواردات المصرية من محركات ومولدات ومحركات كهربائية في المركز الأول، وسجلت واردات بقيمة 49 مليونا و208 آلاف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 61 مليونا و209 آلاف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع قيمته 12 مليونا و694 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له، بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

المصدر: اليوم السابع