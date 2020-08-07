وزير المالية المصري يعلن نجاح الدولة في الحصول على أكثر من 30 مليار جنيه من المنازعات الضريبية

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن الوزارة نجحت في إنهاء 30131 منازعة ضريبية، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30.276 مليار جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين.

وأشار إلى أن مصر حصلت على هذا المبلغ منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيو الماضي، الذي يعد إحدى آليات رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية.

وأضاف الوزير في بيان اليوم أنه تمت تسوية 17942 منازعة للضريبة على الدخل بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14.289 مليار جنيه، وتسوية 4699 منازعة للضريبة على القيمة المضافة بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14.998 مليار جنيه، وتسوية 7490 منازعة للضرائب العقارية بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 989 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، يسهم في تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يجذب المزيد من الاستثمارات.

المصدر: جريدة "المال"