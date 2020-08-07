خبير مصري يكشف ما ستفعله بلاده بعد توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

قال أستاذ العلوم السياسية في مصر، طارق فهمي، إنه بدءا من اليوم تستطيع مصر البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية في البحر المتوسط، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

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واعتبر فهمي في تصريحات لموقع "مصراوي" أن الاتفاقية جاءت في توقيت له دلالة، حيث ترسم مصر حدودها مع أهم دولتين في شرق المتوسط، هما قبرص واليونان.

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع اليونان، أضفت مشروعية لمصر أمام المجتمع الدولي، للبحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية، وفق إرادة مشتركة بين البلدين.

وأكد فهمي أن الهدف هو البحث عن المصالح المصرية في تلك المنطقة، ولا علاقة له بمواقف أي أطراف أخرى، موضحا أن الاتفاقة الموقعة بين القاهرة وأثينا، جاءت في توقيت له دلالة خاصة في ظل الاضطرابات في الإقليم والمصالح المتعددة لأطراف عديدة، وبالتالي حرص البلدين على ترسيم الحدود.

ونوه بأن مصر حققت فوزا سياسيا يحسب لها، بعدما أعلنت الخميس التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في المتوسط مع اليونان، في وقت تشهد تلك المنطقة العديد من الاضطرابات بين أطراف أجنبية عدة.

المصدر: مصراوي