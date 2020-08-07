بعد انقطاع دام 9 سنوات.. قطار محمل بالحبوب يصل السبت العاصمة السورية من طرطوس

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، اليوم الجمعة، استئناف حركة القطارات بين دمشق وطرطوس غدا السبت، وذلك بعد انقطاع دام تسع سنوات.

وقال الوزير السوري، بحسب بيان نشر على صفحة الوزارة في "فيسبوك"، إن أول القطار سيصل غدا إلى دمشق سيكون محملا بألف طن من الحبوب وقادما من مرفأ طرطوس.

وأضاف، أن هذه الرحلة تأتي في إطار استئناف حركة النقل بواسطة السكك الحديدية بين دمشق مع المنطقتين الوسطى والساحل في سوريا.

وعن عملية صيانة الخط الحديد، قال الوزير السوري إنه تم بغضون شهر واحد فقط وبكوادر سورية من مؤسسة الخطوط الحديدية وشركة إنشاء الخطوط، حيث تمت إعادة تأهيل وصيانة الخط الحديدي من الناصرية وحتى السبينة في دمشق وهو استكمال لعمليات الصيانة الكلية للخط البالغ 309 كم من مرفأ طرطوس وحتى صوامع ومطاحن السبينة.

المصدر: RT