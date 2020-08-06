العراق يعلن تخفيض إنتاجه النفطي نحو 400 ألف برميل يوميا

أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، اليوم الخميس، عن تخفيض العراق إنتاجه النفطي بحدود 400 ألف برميل نفط يوميا خلال الشهر الحالي.

وجاء في بيان صحفي للشركة: "تود وزارة النفط ومن خلال شركة تسويق النفط أن تعلن عن خطتها لتحقيق الالتزام الكامل لما نص عليه اتفاق دول (أوبك +) والدول المؤتلفة معها تعبيرا عن حرص العراق العالي لتذليل كل التحديات والصعوبات أمام تخفيض الإنتاج النفطي".

وأضافت الشركة أن "ذلك يأتي خدمة لتحقيق هدف إعادة التوازن بين العرض والطلب للسوق النفطي العالمي في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا".

وتابع البيان: "تتمثل الخطة بإجراء تخفيض إضافي تعويضا لما لم يتحقق خلال الأشهر الماضية من عمر الاتفاق يصل إلى حدود 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس، علاوة على ما نص عليه الاتفاق من تخفيض".

المصدر: RT