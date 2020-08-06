الأسهم الأمريكية تصعد و"ناسداك" يغلق فوق 11 ألف نقطة

تجاوزت الأسهم الأمريكية بداية ضعيفة لمعاملات اليوم الخميس وأغلقت مرتفعة، ليختم "ناسداك" الجلسة فوق 11 ألف نقطة للمرة الأولى وسط آمال المستثمرين في حزمة تحفيز مالي جديدة.

ودعمت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل مثل "أبل" و"فيسبوك" مكاسب المؤشرات. كما اقتنص المؤشر "ناسداك" المجمع الذاخر بأسهم التكنولوجيا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في المعاملات المبكرة، وأغلق فوق مستوى 11 ألف نقطة بعد أن تجاوزه للمرة الأولى أمس الأربعاء.

وأصبح المؤشر القياسي ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر الأسهم القيادية داو جونز الصناعي يبعدان عن ذروتيهما المسجلتين في فبراير شباط بنحو 1% و 7%.

وقال سال برونو، مدير الاستثمار لدى إندكس آي كيو في نيويورك، "الأسواق أبدت متانة مذهلة. ثمة قلق كبير من ضياع الفرصة بينما يواصل الحرس القديم، رواد التكنولوجيا، قيادة السوق صعودا".

ورسمت البيانات الصادرة اليوم صورة متباينة للاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت أرقام وزارة العمل أول تراجع لطلبات إعانة البطالة في ثلاثة أسابيع، لكن تقريرا منفصلا كشف عن زيادة 54 بالمئة في إلغاءات الوظائف المعلنة في يوليو. يأتي ذلك قبيل تقرير الوظائف الحكومي المقرر صدوره غدا الجمعة.

إقرأ المزيد

ويتطلع المستثمرون إلى حزمة التحفيز المالي القادمة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. لكن ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قال اليوم إن مواقف الجمهوريين والديمقراطيين ما زالت متباعدة بشأن فحوى المرحلة الثانية من إجراءات التحفيز.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 185.66 نقطة بما يعادل 0.68 بالمئة ليصل إلى 27387.18 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 21.39 نقطة أو 0.64 بالمئة مسجلا 3349.16 نقطة، وتقدم ناسداك 109.67 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 11108.07 نقطة.

المصدر: رويترز