دبي تقود ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية ومصر تواصل مكاسبها

أغلقت البورصات الرئيسية بالشرق الأوسط على ارتفاع، اليوم الخميس، وسط تفوق دبي مع عودة كثير من المستثمرين من عطلة عيد الأضحى.

ويفضل المستثمرون عادة تسييل الأصول قبل عطلة العيد التي استمرت ثلاثة أيام على الأقل في معظم دول الخليج.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.4 بالمئة، وارتفع سهم مصرف الراجحي وسهم مجموعة سامبا المالية واحدا بالمئة، وكانت سامبا أعلنت الأربعاء عن ارتفاع بنسبة 2 بالمئة في صافي الأرباح الفصلية إلى 955 مليون ريال (254.65 مليون دولار)، متجاوزة بذلك فترة هيمنة جائحة فيروس كورونا وضعف أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.4 بالمئة، مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6 بالمئة وقفزة سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 3.4 بالمئة.

وأعلنت أرامكس تحقيق ربح صاف في الربع الثاني بلغ 94.4 مليون درهم (25.70 مليون دولار)، انخفاضا من 123.2 مليون درهم قبل عام، لكنه أعلى من الربع السابق.

في غضون ذلك، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 74 بالمئة في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من 2019 بسبب توقف قطاعات من الاقتصاد العالمي بفعل جائحة فيروس كورونا.

وقالت حكومة دبي إن الإمارة التي تعد مركز المال والتجارة بالشرق الأوسط استقطبت 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 1.3 بالمئة، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 بالمئة.

وفي بورصة قطر، التي استأنفت التداول بعد توقف لخمس جلسات، تقدم مؤشر الأسهم القيادية واحدا بالمئة، وصعد سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيمائيات 3.2 بالمئة في حين ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة مواصلا تحقيق المكاسب للجلسة الرابعة.

المصدر: رويترز