الولايات المتحدة.. أكثر من مليون عاطل عن العمل في أسبوع

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكنه ما زال مرتفعا بشكل كبير مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ مليونا و186 ألفا في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس الجاري.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليونا و415 ألفا في أحدث أسبوع.

وأظهرت التقارير هذا الأسبوع تقلصا حادا في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في يوليو الماضي. وتراجع التوظيف في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بشكل أكبر الشهر الماضي.

وبلغت طلبات إعانة البطالة الذروة في أواخر مارس الماضي عندما سجلت ستة ملايين و867 ألفا.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد الشهر الماضي، مما أجبر السلطات في بعض من أكثر المناطق تضررا في الغرب والجنوب على إغلاق الشركات مجددا أو عدم السماح بإعادة فتحها، ليعود العاملون من جديد إلى منازلهم.

وتلحق الأزمة الصحية الضرر بالطلب على السلع والخدمات، مما أدى لاتساع نطاق تسريح العمالة في قطاعات من الاقتصاد لم تتأثر في البداية عند إغلاق الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم والحانات في منتصف مارس الماضي لإبطاء انتشار الفيروس.

المصدر: "رويترز"