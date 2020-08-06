مؤسسة عالمية تشيد بالاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا

أشادت مؤسسة "جي بي مورغان" العالمية بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أنه الوحيد في الشرق الأوسط الذي نجح رغم الأزمة.

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وأشارت المؤسسة أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضحت المؤسسة أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة لاقتصادها، مما يعد إنجازا مهما لمصر، ودليلا قويا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فيها.

المصدر: RT