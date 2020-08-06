المركزي اللبناني يوجه البنوك بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت

وجه مصرف لبنان المركزي البنوك والمؤسسات المالية في البلاد بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت، الذي أدى إلى سقوط عد كبير من الضحايا.

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وقال المصرف المركزي في بيان، إن القروض الاستثنائية المقدمة للمتأثرين بانفجار بيروت يجب أن تكون بفائدة صفرية.

وأضاف المركزي اللبناني، أن القروض الاستثنائية سيتعين سدادها على مدى 5 سنوات. وأكد أن هذه القروض المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية يمكن سدادها بالليرة بناء على سعر صرف البنك.

كذلك وجه المركزي اللبناني مكاتب تحويل الأموال بصرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار الأمريكي.

وكان محافظ بيروت مروان عبود، قدر في حديث تلفزيوني خسائر انفجار المرفأ ما بين بين 10 إلى 15 مليار دولار، مشيرا إلى 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار بفعل تضرر منازلهم.

المصدر: "رويترز"