السيسي يطلب تحويل أحد معالم الاسكندرية لمقصد سياحي عالمي.. صور

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولة لمنطقة المنتزه التاريخية بمحافظة الإسكندرية، بتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي.

ووجه خلال الجولة بضرورة البدء الفوري في عملية تطوير المنتزه، لتصبح مقصدا سياحيا لأهالي الإسكندرية ومقصدا عالميا لجذب السائحين.

وأكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بذل قصارى الجهد لتنفيذ مشروعات التطوير تكليفا لتوصيات الرئيس ومجلس الوزراء.

ويتضمن المشروع إنشاء جزيرة "شاي"، وإنشاء مارينا يخوت عالمي، وإنشاء عين إسكندرية بارتفاع 65 مترا، وتطوير الحدائق الملكية، وتطوير المباني الأثرية، ومتحف يخت (فخر البحار) الخاص بالملك فاروق، وتطوير فندق فلسطين وزيادة عدد الغرف، وتطوير فندق قصر السلاملك وزيادة عدد الغرف، وتطوير منتجع "بالما" الذي يضم 225 غرفة فندقية.

ويهدف المشروع للاستفادة من تلك المنطقة المتميزة التي تملكها مصر وتطويرها لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.

المصدر: RT