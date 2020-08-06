المفوضية الأوروبية مستعدة لدعم لبنان بمعاملة تجارية تفضيلية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن المفوضية مستعدة لمساعدة لبنان بمعاملة تجارية تفضيلية ودعم في الجمارك.

ويعني ذلك أن الصادرات اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي ستحصل على ميزة تنافسية، ما قد يساهم في زيادتها وتحفيزها.

وجاء العرض من رئيسة المفوضية الأوروبية بعد انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة 5 آلاف، ودمر ميناء المدينة وتسبب في أضرار مادية بالغة فيها.



كما عرضت أورسولا فون دير لاين مساعدة الاتحاد الأوروبي في تقييم إعادة إعمار بيروت وتعافي لبنان، وكذلك دعمه في محادثاته مع المؤسسات المالية الدولية لجلب المزيد من المساعدات الاقتصادية.

المصدر: "رويترز"