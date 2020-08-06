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وزير: عدد المساكن الجديدة في بريطانيا قد ينخفض بـ40 % بسبب كورونا

مال وأعمال

وزير: عدد المساكن الجديدة في بريطانيا قد ينخفض بـ40 % بسبب كورونا
Reuters OLA
وزير السكن البريطاني روبرت جنريك
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قال وزير السكن البريطاني، روبرت جنريك، اليوم الخميس، إن عدد المساكن الجديدة في بريطانيا قد ينخفض بـ40 بالمئة هذه السنة بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وفي حديثه مع وسائل إعلام بريطانية، أوضح جنريك أنه "بسبب الجائحة، عدد المساكن الجديدة هذه السنة سيكون أقل بكثير من 240 ألفا. من الصعب معرفة العدد حاليا، لكن الانخفاض قد يتجاوز 30 أو 40 بالمئة".

وأضاف: "سنرى مدى السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد. هذه السنة والسنة المقبلة ستكونان صعبتين بالنسبة لقطاع السكن".

المصدر: "رويترز"

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