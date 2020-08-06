ألمانيا.. بيانات إيجابية من القطاع الصناعي

أفادت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني أن طلبيات توريد السلع الصناعية الألمانية زادت بقوة في يونيو الماضي، مع بدء تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا بعد إجراءات العزل العام.

وارتفعت الطلبيات في يونيو الماضي بوتيرة معدلة قدرها 27.9% مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يزيد بواقع مثلي وتيرة النمو البالغة 10.4% المسجلة في مايو الماضي. ويتفوق بكثير على توقعات خبراء اقتصاديين.



ونمت الطلبيات المحلية في يونيو الماضي بنسبة 35.3%، لتتفوق على الطلبيات من الخارج التي زادت بنسبة 22% فقط.

المصدر: "رويترز"