اليابان.. انخفاض مؤشر "نيكي" في بداية التعاملات

سجل مؤشر "نيكي" القياسي الخميس، انخفاضا في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبط المؤشر 0.19 في المئة إلى 22471.71 نقطة في حين انخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1552.88 نقطة.

ويسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى تحقيق التوازن بين الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الإغلاق العام والحاجة إلى احتواء فيروس كورونا.

وأشارت الحكومة اليابانية في وقت سابق، إلى أنها ستضم أربعة خبراء اقتصاديين إلى لجنتها الاستشارية لمكافحة كورونا.

المصدر: "رويترز"