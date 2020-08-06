 
مباشر

اليابان.. انخفاض مؤشر "نيكي" في بداية التعاملات

مال وأعمال

اليابان.. انخفاض مؤشر
AFP Kazuhiro NOGI
المؤشرات الاقتصادية اليابان - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogw7

سجل مؤشر "نيكي" القياسي الخميس، انخفاضا في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبط المؤشر 0.19 في المئة إلى 22471.71 نقطة في حين انخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1552.88 نقطة.

ويسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى تحقيق التوازن بين الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الإغلاق العام والحاجة إلى احتواء فيروس كورونا.

وأشارت الحكومة اليابانية في وقت سابق، إلى أنها ستضم أربعة خبراء اقتصاديين إلى لجنتها الاستشارية لمكافحة كورونا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا