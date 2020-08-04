صندوق النقد الدولي يتوقع خسائر مصر وتركيا في السياحة من الناتج المحلي الإجمالي

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن تتجاوز الخسائر في إيرادات السياحة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الكبرى المصدرة للسياحة مثل مصر هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الصندوق في تقرير القطاع الخارجي الذي أتاحه اليوم الثلاثاء إن الدول المتوقع لها أن تتجاوز خسائرها من السياحة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هي مصر وكوستاريكا واليونان والمغرب ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وسيرلانكا وتايلاند وتركيا.

وتأثرت السياحة في مصر بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.

وبحسب تقرير صندوق النقد فإن السياحة الدولية ضمن أكثر القطاعات تضررا في العام خلال انتشار فيروس كورونا، نتيجة تقييد إجراءات السفر.

المصدر: مصراوي