إيران تخفض استيراد السلع الأجنبية المماثلة للإنتاج المحلي إلى الصفر

قال وزير الصناعة الإيراني بالوكالة حسين مدرس خياباني، إن الوزارة تصر على منع دخول السلع المماثلة، التي توجد لها فرصة الإنتاج المحلي، من أجل تطوير الصادرات والرقابة على الاستيراد.

وأضاف خياباني، اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف أكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2018 و290 مليون دولار في 2019 لاستيراد السلع الفاخرة وغير الأساسية، ونحن نحاول تخفيض التقييم في هذا المجال إلى الصفر هذا العام، ونسمح فقط بدخول المواد الخام للمصانع والسلع الأساسية والآليات والمعدات.

وتابع: "تم خلال العام الماضي استيراد 43.7 مليار دولار من السلع، 85 بالمائة منها للسلع الرأسمالية والوسطية والمواد الإنشائية للإنتاج، و15 بالمائة تتعلق بالسلع الاستهلاكية الأساسية.

وأكد أن إيران "تشترك في حدودها مع 15 دولة مجاورة تمثل 60 بالمائة من صادراتنا".

وقال خياباني إن "حجم صادراتنا إلى دول منطقة آوراسيا ارتفع بنسبة 63 بالمائة من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون مع هذه الدول في 26 أكتوبر الماضي".

المصدر: "ارنا"