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شركة أسترالية تعلن عن ارتفاع أرباحها بفضل زيادة إنتاج منجمها بمصر

مال وأعمال

شركة أسترالية تعلن عن ارتفاع أرباحها بفضل زيادة إنتاج منجمها بمصر
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة "سنتامين" الأسترالية لاستخراج الذهب اليوم ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر.

كما أن صعود أسعار المعدن النفيس بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا ساهم في زيادة الأرباح.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم.

وقالت الشركة إن الأرباح قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار في نصف السنة المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع 59.6 مليون قبل عام.

المصدر: "رويترز"

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