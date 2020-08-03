صعود النفط متأثرا بأنباء عن عقار أمريكي لعلاج كورونا

صعدت أسعار النفط الخام اليوم، بعد أنباء عن بدء المرحلة الثالثة في اختبارات دواء لعلاج كوفيد-19 تطوره شركة Eli Lilly & Co الأمريكية للصناعات الصيدلانية.

وبلغت قيمة العقود الآجلة لشهر أكتوبر في بورصة لندن ICE Futures بحلول الساعة 17:48 بتوقيت موسكو يوم الاثنين 43.76 دولار للبرميل، وهو أعلى بنسبة 0.24 دولار (0.55 ٪) من سعر نهاية الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر في التعاملات الإلكترونية ببورصة نيويورك التجارية (NYMEX) 0.41 دولار (1.02 ٪) وبلغت 39.98 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات