إنتاج النفط في روسيا ينخفض في يوليو بنسبة 16٪ مقارنة بمؤشر عام 2019

قال مكتب التوزيع المركزي للوقود والطاقة في روسيا إن إنتاج النفط مع مكثفات الغاز بلغ في البلاد في يوليو عام 2020، حوالي 39.63 مليون طن، أي أقل بـ16٪ عن مؤشر نفس الشهر العام الماضي.

وبشكل إجمالي، في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، بلغ إنتاج النفط مع مكثفات الغاز في روسيا 304.33 مليون طن، وهو أقل بنسبة 6.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وتم تحديد متوسط ​​الإنتاج اليومي عند 10.47 مليون برميل.

ومنذ بداية هذا العام، قامت شركة "روس نفط" بإنتاج 105 ملايين طن (في يوليو - 14.2 مليون طن)، وأنتجت "لوك أويل" - 43.93 مليون طن (5.69 مليون طن)، وشركة "سورغوت نفط غاز" - 32.91 مليون طن (4 ، 18 مليون طن)، و"غازبروم نفط" - 22.41 مليون طن (3.19 مليون طن)، وشركة "تاتنفت" - 15.29 مليون طن (2.03 مليون طن)، و"باشنفت" - 9.2 مليون طن (739.63 ألف طن)، و"سلافنفت" - 6.83 مليون طن (602.92 ألف طن)، و"نوفاتيك" - 4.54 مليون طن (597.66 ألف طن).

المصدر: إنترفاكس