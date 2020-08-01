بسبب كورونا.. الكويت تحظر دخول القادمين من 31 دولة 4 منها عربية

على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت حظر الطيران التجاري القادم من 31 دولة أربع منها عربية.

وذكرت الإدارة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن هذا القرار يأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد 19" بشأن الدول عالية الخطورة.

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة ، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول التالية : ( الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنجلاديش - الفلبين .../يتبع

(2/1) pic.twitter.com/yB9VbLaUro — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 1, 2020

وأوضحت الإدارة أن الدول التي يطالها هذا القرار هي: الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان ومقدونيا الشمالية وإيطاليا ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا والجبل الأوسد وجمهورية الدومنيكان بالإضافة إلى إقليم كوسوفو ومنطقة هونغ كونج الإدارية الخاصة التابعة للصين.

وسيظل هذا الحظر ساريا حتى إشعار آخر.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد بالسفر منها وإليها، باستثناء سبع دول يمنع دخول القادمين منها وهي: بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان ونيبال وإيران.

المصدر: RT + قبس