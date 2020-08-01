أول رحلة جوية منتظمة تقلع من موسكو بعد استئناف الرحلات الدولية

انطلقت اليوم من مطار شيريميتيفو قرب موسكو إلى اسطنبول، أول رحلة جوية دولية منتظمة، عقب استئناف الرحلات مع بعض الدول الأجنبية، بعد توقف دام عدة أشهر على خلفية وباء كوفيد-19.

ووفقا لمعطيات لوحة المعلومات الخاصة بالمطار على الإنترنت، أقلعت طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" في الساعة 07:45 بتوقيت موسكو.

في وقت سابق، ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن سعة الطائرة التي ستقوم بهذه الرحلة الجوية، تسمح بنقل ما يصل إلى 400 راكب.

اعتبارا من اليوم السبت، استأنفت روسيا الرحلات الجوية مع عدد من الدول، بعد أن بقيت معلقة منذ نهاية مارس. ومنذ اليوم، عادت حركة الطيران المدني من روسيا إلى بريطانيا وتنزانيا وتركيا.

وسيتم فتح الرحلات الجوية مع تركيا على مرحلتين: من 1 أغسطس، يمكن السفر إلى اسطنبول وأنقرة، واعتبارا من 10 أغسطس - إلى أنطاليا وبودروم ودالامان. في الوقت الراهن، من الممكن السفر إلى الخارج، فقط من موسكو وبطرسبورغ وروستوف على الدون.

المصدر: تاس