"أمازون" و"فيسبوك" تحققان نتائج تفوق التوقعات خلافا لـ"غوغل"

تفاوت أداء عمالقة الإنترنت في الربع الثاني من 2020 في خضم أزمة كورونا حيث حققت "أمازون" أكبر الأرباح على الإطلاق، فيما فاقت إيرادات "فيسبوك" التوقعات، أما مبيعات "ألفابت" فتراجعت.

شركة "أمازون":

أعلنت شركة "أمازون" أمس تحقيق أكبر أرباحها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 26 عاما مع تنامي مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة الأمريكية، إن الإيرادات قفزت 40 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 88.9 مليار دولار.

وكانت "أمازون" حذرت من خسارة محتملة في الربع الثاني من العام بسبب إنفاق نحو أربعة مليارات دولار على التجهيزات الوقائية للعاملين ونفقات أخرى ترتبط بكوفيد-19، لكن الشركة حققت 5.2 مليار دولار ربحا، بما يعادل مثلي صافي الربح قبل عام.

وقفزت مبيعات متجر الإنترنت 48 بالمئة إلى 45.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري. وتوقعت الشركة صافي مبيعات بين 87 و93 مليار دولار للربع الثالث.

شركة "فيسبوك":

فاقت الإيرادات الفصلية التي أعلنتها "فيسبوك" الخميس توقعات المحللين، إذ استغلت الشركة أدواتها في مجال الإعلانات الرقمية للاستفادة من تنامي استخدام الإنترنت في خضم جائحة فيروس كورونا.

ونمت الإيرادات 11 بالمئة، وهي أبطأ وتيرة منذ طرح الشركة للاكتتاب العام، لكنها فاقت توقعات المحللين، الذين قالوا إنها ستهوي ثلاثة بالمئة.

وزادت مبيعات الإعلانات، التي تشكل معظم إيرادات "فيسبوك"، عشرة بالمئة إلى 18.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام. وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريا إلى 2.7 مليار في الربع الثاني، بينما كان المتوقع 2.6 مليار.

وبلغ صافي الربح 5.2 مليار دولار بما يعادل 1.80 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو الماضي، فيما توقع محللون 1.39 دولار للسهم.

شركة "ألفابت":

تراجعت المبيعات الفصلية لـ "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، للمرة الأولى منذ طرحها للاكتتاب العام قبل 16 عاما، لكن التراجع جاء دون المتوقع.

وانخفضت الإيرادات اثنين بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إلى 38.3 مليار دولار، بينما توقع محللون في المتوسط انخفاضها أربعة بالمئة إلى 37.367 مليار دولار.

وجاء نحو 66 بالمئة من إيرادات "ألفابت" من إعلانات محرك البحث "غوغل" و"يوتيوب".

وزادت التكاليف الإجمالية والنفقات حوالي سبعة بالمئة عنها قبل سنة إلى 31.9 مليار دولار في الربع الثاني، بعد قفزة 12 بالمئة في الربع السابق.

وبلغت الأرباح الفصلية 6.96 مليار دولار بما يعادل 10.13 دولار للسهم، في حين توقع محللون في المتوسط 5.645 مليار دولار أو 8.29 دولار للسهم.

المصدر: "رويترز"