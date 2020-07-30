عمليات احتيال من قبل موظفين في شركة إماراتية لتجارة النفط

قال الممثل القانوني لشركة "جي بي غلوبال" لتجارة النفط في خطاب إلى عملاء الشركة نيابة عنها إن الشركة التي مقرها الإمارات، كشفت عن احتيال داخلي وقدمت شكاوى جنائية بحق عدد من موظفيها.

وقال آرون أبراهام المستشار القانوني والشريك لدى "سلام للمحاماة والاستشارات القانونية"، في خطاب: "تواطأ بضعة موظفين مع كيانات خارجية مستغلين (إجراءات العزل العام) لكوفيد-19 وترتيب العمل من المنزل للاحتيال على الشركة وعملائها".

وأضاف أن "سلام للمحاماة" تقدم المشورة لـ "جي بي غلوبال" بشأن "التحقيق الداخلي الجاري"، مؤكدا الخطاب الذي أرسل إلى عدد من عملاء الشركة الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أنه بناء على التحقيقات الأولية "جرى تقديم شكاوى جنائية بحق بضعة موظفين في الشارقة والفجيرة".

وذكر الخطاب أن تحقيقا تفصيليا مستمر بشأن أساليب الاحتيال و"الأفراد والكيانات المتورطة، وتأثير الاحتيال" على أنشطة الشركة.

وتعد "جي بي غلوبال" مزودا عالميا للوقود البحري، ولدى الشركة مكاتب في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

المصدر: "رويترز"