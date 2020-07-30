وزير البترول المصري يعلن تجهيز 12 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول في البحرين المتوسط والأحمر

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إنه يجري الإعداد حاليا للتوقيع النهائي على 12 اتفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.

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وأوضح الوزير المصري خلال مشاركته في حلقة نقاشية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "مستقبل الطاقة في مصر" مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية أن عمليات البحث ستتم مع الشركات الفائزة بهذه المناطق وذلك بعد موافقة البرلمان عليها مؤخرا.

وذكر الوزير، خلال الحلقة النقاشية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف آثار أزمة فيروس كورونا، وأن أنشطة قطاع البترول لم تتوقف واستمرت رغم التحديات التي فرضتها الأزمة مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت ساهمت في جعل مناخ العمل والاستثمار في مصر أكثر جاذبية، وأن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتمتع به مصر الآن مكن قطاع البترول من الاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية في ظل مناخ استثماري متميز بشهادة جميع الخبراء والمؤسسات العالمية الكبرى.

وأوضح الوزير أن قطاع البترول المصري حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي، ونجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير.

ويشتعل الصراع بين قبرص واليونان ومصر من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ"إذن" من جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأدى النزاع في المتوسط إلى زيادة انتشار القوات البحرية من قبل كل من أعضاء الناتو في المنطقة، حيث يتم إعداد سفينة أبحاث تركية "Oruc Reis" لمهمة مسح.

المصدر: وكالات