وزير مصري: الشركة العامة للبترول حققت رقما قياسيا لإنتاجها من الزيت الخام

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن الشركة العامة للبترول حققت رقما قياسيا لإنتاجها من الزيت الخام تخطى 62 ألف برميل يوميا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها عام 1957.

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وأوضح الوزير أنه تم الكشف عن هذا الرقم خلال متابعته لخطط الشركات البترولية لزيادة الإنتاج من الزيت الخام ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الثروة البترولية.

وأكد أن تحقيق هذا الرقم القياسي في الإنتاج، "يتجسد في تنفيذ برنامج العمل المتكامل في حقولها المختلفة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء على الرغم من التحديات التي واكبت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا".

وتابع: "وقد استهدف برنامج العمل المنفذ تكثيف الأنشطة المختلفة كعمليات الاستكشاف الجديدة وتنمية الحقول القائمة ووضع آبار جديدة على الإنتاج فضلا عن تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم استغلالها إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة الأداء في مجال الحفاظ على السلامة وحماية البيئة".

وأشاد الملا، بهذا بالنجاح، قائلا إنه خطوة كبيرة على طريق تحقيق طموحات استمرار الزيادة في الإنتاج الفترة المقبلة، حيث يجري العمل على الانتهاء من عدد من المشروعات الحيوية، لدعم الإنتاج من حقول العامة للبترول والتي تشمل تنمية كشف HF36 /5 بمنطقة أبوسنان بصحراء مصر الغربية والمخطط الانتهاء منه خلال النصف المتبقي من عام 2020.

المصدر: الشروق