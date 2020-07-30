ترامب: واشنطن لن تفقد موقعها كقوة مهيمنة في مجال الطاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تفقد موقعها كقوة مهيمنة في سوق صناعة الطاقة العالمية.

وأضاف ترامب، في كلمة له يوم أمس في ميدلاند بولاية تكساس: "للمرة الأولى منذ ما يقرب من 70 عاما، تحولنا إلى مصدر خالص لموارد الطاقة. وباتت الولايات المتحدة الآن المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم. ولضمان استمرار هذه الهيمنة في المستقبل البعيد لن نفقد هذا الموقع أبدا، أعلنت إدارتي اليوم عن تمديد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي الأمريكي المسال حتى عام 2050".

وتعهد ترامب بأن تشغل بلاده أيضا المرتبة الأولى في العالم، في مجال حماية البيئة.

وقال الرئيس الأمريكي: "في الوقت نفسه، نحن نحمي بيئتنا بشكل حازم. لقد انخفض تلوث الهواء بشكل كبير منذ أن توليت السلطة. وفي الوقت الذي تواصل فيه الدول الأخرى تلويث الهواء والمحيطات في العالم، نحن لن نتوقف أبدا عن شغل مكانة الصدارة في حماية بيئتنا".

كما انتقد ترامب نشاط روسيا والصين والهند، في مجال البيئة، وزعم: "الصين لا تهتم بهوائها. لكي نكون منصفين، لا تهتم الهند بهوائها. وروسيا لا تهتم بهوائها".

المصدر: تاس