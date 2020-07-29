الذهب يقترب من ذروته القياسية بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

صعدت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء لتقترب في إحدى المراحل من ذروتها القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعد بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي أواخر جلسة التداول، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.5% عند 1969.16 دولار للأوقية.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% لتسجل عند التسوية 1953.40 دولار.

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وأثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، قفز الذهب بما يصل إلى 1.1% إلى 1980.31 دولار للأوقية مقتربا بشدة من مستواه القياسي المرتفع البالغ 1980.57 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي، لكنه سرعان ما تخلى عن بعض مكاسبه.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5% إلى 24.19 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.6% إلى 932.69 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 5.9% إلى 2148.78 دولار للأوقية.

وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد أعلن عن الإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر. وقال جيروم باول إن التراجع الاقتصادي الحالي شديد وسيكون من الضروري تقديم دعم مالي ونقدي مستمر من أجل التعافي.

المصدر: رويترز