البورصة المصرية تربح 9 مليارات جنيه في آخر أسبوع قبل عيد الأضحى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 10599.46 نقطة خلال آخر أسبوع قبل إجازة عيد الأضحى لتكسب البورصة 9 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع.

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كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1535.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعا بنحو 2.84% مغلقا عند مستوى 2352.47 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعا بنحو 2.04% وأغلق عند مستوى 12431.72 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 709.70 نقطة. كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 9 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 585.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5% عن الأسبوع الماضى.

وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 298 مليار جنيه إلى 303.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 179.7 مليار جنيه إلى 181.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%. كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا من 477.6 مليار جنيه إلى 485.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.572 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.619 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 24.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 15.5 مليون ورقة منفذة على 880 عملية خلال الأسبوع المنتهي، واستحوذت الأسهم على 70.55% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.45%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 765.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 52.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجي إكس 70" نحو 2.7 مليار جنيه، بحجم تداول 680.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 67.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.9 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 119.5 ألف عملية.

المصدر: "اليوم السابع"