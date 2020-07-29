بورصة الكويت تقود انخفاض معظم أسواق الخليج وبورصة مصر ترتفع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على هبوط، اليوم الأربعاء، قبل عطلة عيد الأضحى، وهبطت أسهم الكويت، مع تجاهل مستثمرين الأسهم بشكل عام.

ويفضل الكثير من المستثمرين الاحتفاظ بسيولة قبل عطلة العيد، التي تستمر ثلاثة أيام على الأقل في معظم دول الخليج.

وفي الكويت، نزل المؤشر 1.3 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم عليه، بما في ذلك بيت التمويل الكويتي، الذي هبط 2.4 بالمئة.

وفي دبي، هبط مؤشر البورصة 0.7 بالمئة، وفقد سهم أكبر بنك إسلامي في البلاد، بنك دبي الإسلامي، وسهم إعمار العقارية القيادي 0.8 بالمئة لكل منهما.

وفقد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" 1.4 بالمئة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 بالمئة، مدفوعا بهبوط سهم شركة اتصالات 1.5 بالمئة، وانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 0.4 بالمئة.

وسجل أكبر بنوك الإمارات ربحا صافيا 2.41 مليار درهم (656.18 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 3.22 مليار درهم في الفترة نفسها قبل عام.

وتضررت معظم البنوك في المنطقة من صدمة مزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، وشهد معظمها هبوط أرباح الربع الثاني بسبب مخصصات أعلى لخسائر الائتمان.

أما البورصة السعودية فمغلقة اليوم. ومن المقرر أن تغلق باقي الأسواق أبوابها من غد الخميس.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.3 بالمئة بفضل مكاسب أكبر بنوكه، التجاري الدولي.

المصدر: "رويترز"