سبب جديد.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات بنحو 20% في سوريا

صرح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال السوري، أسامة قزيز، بأن أسعار بعض أصناف الفواكه ارتفعت أمس، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بنسبة تقارب 20%، مقارنة بمستوياتها مؤخرا.

ولفت إلى أن الارتفاع في أسعار الجملة يعود لزيادة الطلب حاليا على بعض أصناف الفواكه من قبل تجار المفرق، وخصوصا التي تعتبر أسعارها أقل من غيرها، أما الفواكه التي أسعارها مرتفعة بالأساس، فالطلب عليها قليل.

وأشار إلى أن الخوخ المسمى "أبو ريحة" كان يباع بالجملة في سوق الهال قبل أيام بسعر 550 ليرة للكيلو، أما اليوم فيباع بسعر 650 ليرة، في حين أن الخوخ المسمى "جوهرة" كان يباع بسعر 1100 ليرة، أما اليوم فيباع بسعر 1300 ليرة.

وأضاف أن كمية الفواكه، التي دخلت سوق الهال أمس بكافة أنواعها ازدادت بنسبة 25%، حيث دخل أمس بحدود 100 طن من الفواكه، في حين كان يدخل خلال الأيام الماضية بحدود 75 طنا يوميا.

وبخصوص الخضار، أكد قزيز أن أسعارها في الجملة مستقرة حاليا.

المصدر: "الوطن"