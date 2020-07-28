وزير مصري يكشف عن تشييد أكبر مصنع للغزل على مستوى العالم ومصير المصانع الخاسرة

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في مصر، إن العمل يجري لتطوير 23 مصنعا ودمجها في 9 مصانع، وأن وزارته تدرس تصفية بعض المعامل الخاسرة وسبل تعويض العاملين فيها.



وأضاف أن ما يحدث من تطوير لمصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية هو طفرة ونقلة نوعية للصناعة في مصر وللقطن المصري.

وأشار إلى أن العمل يتم حاليا على مصنع بالمحلة سيكون الأكبر على مستوى العالم داخل حدود مصنع غزل المحلة الحالي يحتوي على 182 ألف مرجل سيتم افتتاحه بعد 14 شهر،

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى البدء في إنتاج أول سيارة كهربائية خلال الربع الأخير من العام الحالي والمشاورات جارية مع الجانب الصيني حاليا.

وقال إن "الوزارة تدرس بالفعل تصفية بعض المصانع الخاسرة على أن يتم تعويض العاملين، مؤكدا أن التصفية ستكون في حدود مصنعين فقط والتعويض للعاملين سيكون بما يليق بهم، والتطوير الذي يتم في مجال الغزل والنسيج سيقفز بحجم العمل وتنطلق عملية التصدير لنصل إلى 7 مليارات دولار".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT