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الصين والاتحاد الأوروبي يسرعان المفاوضات بشأن اتفاق للاستثمار

مال وأعمال

الصين والاتحاد الأوروبي يسرعان المفاوضات بشأن اتفاق للاستثمار
Reuters
الصين والاتحاد الأوروبي
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قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، اليوم الثلاثاء، إن الصين والاتحاد الأوروبي سيسرعان المفاوضات من أجل إبرام اتفاق للاستثمار بين الجانبين بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف ليو في بيان نشرته وزارة التجارة الصينية، أن الصين والاتحاد الأوروبي سيواصلان أيضا تعزيز تعديلات سياسة الاقتصاد الكلي وتنفيذ سياسات مالية ونقدية فعالة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي قدما.

وقال البيان "فيما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة ما يزيد على 650 ألف شخص حول العالم، ستعمل الصين والاتحاد الأوروبي على الوقاية من الفيروس وتطوير لقاح وتبادل المختصين من خلال المزيد من التعاون الثنائي".

وأشار البيان أيضا إلى أن بكين والتكتل الأوروبي سيواصلان توسيع تجارة المنتجات الزراعية.

المصدر: رويترز

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